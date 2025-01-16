Байден выступил с прощальной речью к американцам: что он сказал об Украине

Байден выступил с прощальной речью в Овальном зале Белого дома.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в своей прощальной речи к американскому народу упомянул об Украине и рассказал о внешнеполитических достижениях.

Об этом информирует CNN.

Во время выступления он выразил надежду, что его достижения будут сохранены на долгие годы.

"Потребуется время, чтобы ощутить полное влияние того, что мы оказали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями", — заявил он.

Кроме того, он рассказал о внешнеполитических достижениях во время его президентства, в частности, он рассказал об укреплении блока НАТО.

"Украина остается свободной, и мы опередили нашу конкуренцию с Китаем и многое другое", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена предложили ЕС и команде Трампа решение, как посадить Путина за стол переговоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден наградил Папу Римского высшей гражданской наградой США.

Читайте также: