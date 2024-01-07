Байден выступит перед ежегодным обращением к Конгрессу "О состоянии дел в стране"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с ежегодным обращением в Конгресс "О положении дел в стране" 7 марта.

Об этом он сообщил в соцсетиХ.

Байден отметил, что принимает предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона в ответ на приглашение и официальное письмо Джонсона выступить на совместном заседании Конгресса.

"С нетерпением жду этого, господин спикер", — заявил Байден.

Перед этим Майк Джонсон написал, что "Моя святая обязанность – пригласить президента Байдена выступить на совместном заседании Конгресса 7 марта, чтобы доложить о состоянии нашей страны".

Напомним, ранее сообщалось, что главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден заявил, что Трамп готов разрушить демократию в США ради возвращения к власти.

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