Байден выступит перед ежегодным обращением к Конгрессу "О состоянии дел в стране"

Байден принял приглашение спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с ежегодным обращением в Конгресс "О положении дел в стране" 7 марта.
Об этом он сообщил в соцсетиХ.
Байден отметил, что принимает предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона в ответ на приглашение и официальное письмо Джонсона выступить на совместном заседании Конгресса.
"С нетерпением жду этого, господин спикер", — заявил Байден.
Перед этим Майк Джонсон написал, что "Моя святая обязанность – пригласить президента Байдена выступить на совместном заседании Конгресса 7 марта, чтобы доложить о состоянии нашей страны".
Напомним, ранее сообщалось, что главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года.
Кроме того, мы ранее информировали, что Байден заявил, что Трамп готов разрушить демократию в США ради возвращения к власти.
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