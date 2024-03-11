Байден запускает рекламу с шутками о своем возрасте за 30 млн долларов

В ролике показан также Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании запускает новую телевизионную рекламу, высмеивающую его возраст, за 30 миллионов долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

В рекламе изображен Байден, который с улыбкой признает, что он не молод.

"Это не секрет. Но вот в чем дело — я знаю, как сделать что-то для американского народа", — говорит Байден в своей рекламе.

В конце ролика показан также его будущий оппонент — экс-президент Дональд Трамп, который намерен перевернуть папку.

"Послушайте, я очень молод, энергичен и красив – какого черта я это делаю?" – шутит он.

Как пояснили в штабе Байдена, рекламный ролик появится во время трансляции "Мартовского безумия" – решающих матчей баскетбольного сезона среди мужских студенческих команд США – на ESPN и TNT, а также на телеканалах Comedy Central и FX.

Напомним, действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил оптимизм относительно своей способности управлять страной и вспомнил свой возраст, тема которого противоречива среди некоторых избирателей.

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