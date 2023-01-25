Байден заверил Украину в "мощной" поддержке США и ЕС и рассказал о планах ВСУ провести контрнаступление

Во время обращения Байден заявил о планах Украины провести контрнаступление, поэтому "в краткосрочной перспективе ей необходима помощь".

Американский президент Джо Байден заявил о небывалой жестокости России против Украины и подчеркнул, что США и ЕС едины в поддержке Украины.

Об этом президент США сказал во время выступления в Белом доме 25 января.

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"Вчера (24 января – ред.) было 11 месяцев от жестокого вторжения России. Украине показали свою храбрость и преданность. Американский народ продемонстрировал мощную поддержку. Конгресс проявил единство. США работали с партнерами по всему миру для того, чтобы Украина была в наиболее сильной позиции защитить себя. США и ЕС полностью едины", — заверил Байден.

Глава Белого дома рассказал, что утром 25 января провел переговоры с союзниками по НАТО, включая Германию, Францию и Италию.

"В это утро я говорил с нашими союзниками по НАТО – с канцлером Германии Шольцом, французским президентом Макроном, итальянским премьером Мелони – для того, чтобы координировать нашу поддержку Украины. Россия ожидала, что мы распадемся, но мы полностью – едины. Украина пытается. защити свои территории и провести контрнаступление. В очень краткосрочной перспективе им необходимы возможности для того, чтобы совершать отпор против российских войск", — рассказал президент.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

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