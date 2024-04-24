Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что немедленно подпишет законопроект о помощи Украине, как только документ поступит в Белый дом из Сената.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента США.

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра, чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе", — отметил президент США.

Байден отметил важность объединения усилий республиканцев и демократов в Конгрессе для ответа "по призыву истории в этот критический момент перелома".

"Конгресс принял мой закон, чтобы укрепить нашу национальную безопасность и прислать мировые сообщения о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения", — цитирует Байдена Белый дом.

Также он заявил, что существует неотложная потребность начать поставки помощи Украине.

"Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин", — добавил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме объяснили, как будут распределяться пособия для Украины.

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