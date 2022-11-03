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Байден заявил, что переброшенные в Европу войска США останутся там надолго

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Байден заявил, что переброшенные в Европу войска США останутся там надолго

Фото: Associated Press

Американские военные будут обеспечивать безопасность союзников по НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что дополнительный военный контингент, переброшенный в Европу, будет оставаться там длительное время и обеспечивать безопасность союзников.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста, сообщает Белый дом.

Журналист спросил американского президента, как долго военные США будут оставаться в Польше и других странах НАТО, на что Байден ответил: "Они будут там долгое время".

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможные продажи американских управляемых ракет GMLRS и связанного с ними оборудования на $535 млн для Финляндии.

Мы также информировали, что авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу.

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Дата публикации
Просмотры
21
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