Байден заявил, что переброшенные в Европу войска США останутся там надолго

Американские военные будут обеспечивать безопасность союзников по НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что дополнительный военный контингент, переброшенный в Европу, будет оставаться там длительное время и обеспечивать безопасность союзников.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста, сообщает Белый дом.

Журналист спросил американского президента, как долго военные США будут оставаться в Польше и других странах НАТО, на что Байден ответил: "Они будут там долгое время".

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможные продажи американских управляемых ракет GMLRS и связанного с ними оборудования на $535 млн для Финляндии.

Мы также информировали, что авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу.

Читайте также: