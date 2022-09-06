Байден заявил, что пока не нужно признавать Россию страной-спонсором терроризма

Такой вопрос Джо Байдену задали журналисты во время брифинга в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что Россию не следует признавать государством-спонсором терроризма.

Об этом пишет издание Reuters.

Отвечая на вопрос, следует ли считать Россию государством-спонсором терроризма, Байден лаконично ответил журналистам в Белом доме: "Нет".

Напомним:

3 мая Верховная Рада поддержала обращение в США о признании РФ государством-спонсором терроризма.

28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть признана государством - спонсором терроризма, учитывая развязанную им агрессивную войну против Украины.

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