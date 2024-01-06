Байден заявил, что Трамп готов разрушить демократию в США ради возвращения к власти

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп готов ради возвращения к власти пожертвовать демократией в стране.

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Об этом информирует CNN.

Во время своей речи в штате Пенсильвания он упомянул о событиях трехлетней давности, когда сторонники Трампа совершили нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

Байден заявил, что "Нет никакой путаницы в отношении того, кто такой Трамп и что он собирается делать. Мы все знаем, кто такой Дональд Трамп. Вопрос: кто мы?"

Кроме того, Байден предоставил, что во время штурма Капитолия погибли несколько человек, а по мнению президента США "они погибли из-за лжи Трампа".

"Компания Дональда Трампа посвящена ему, а не Америке. Не вам. Кампания Дональда Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, придя к власти", – сказал Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит бояться победы Трампа на выборах президента США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дональд Трамп подает апелляцию на решение штата Мэн, запрещающее ему участвовать в выборах президента США.

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