Байден заявил о заключенном соглашении в Конгрессе США о продлении помощи Украине

Президент США заверил, что подавляющее большинство республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате поддерживают Украину.

В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден выразил надежду, что республиканцы сдержат свое слово о поддержке Украины и намекнул на соответствующее соглашение, заключенное после того, как Конгресс США для предотвращения шатдауна исключил помощь Киеву из временного законопроекта о государственных расходах.

Об этом он говорил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Они [республиканцы] сказали, что поддержат Украину на отдельном голосовании по финансовой помощи, предназначенной для этой страны", — подчеркнул Байден.

Байден заверил, что подавляющее большинство республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии.

"Я хочу заверить союзников США, американский народ и народ Украины, что они могут рассчитывать на нашу поддержку", – говорил он.

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Он также добавил, что не может поверить, что "те, кто проголосовал за поддержку Украины подавляющим большинством в Палате представителей и Сенате, демократы или республиканцы, по чистым политическим соображениям позволят, чтобы в Украине погибало больше людей".

Отвечая на вопрос о доверии спикеру Палаты представителей республиканцу Кевину Маккарти после того, как он снял все свои требования к резолюции, кроме исключения из нее упоминания о помощи Украине, Байден упомянул о заключенном соглашении.

"Мы только что заключили соглашение по Украине, поэтому скоро узнаем", — подчеркнул он.

Президент США не стал объяснять конкретное содержание данного соглашения.

"Я ожидаю, что спикер [Кевин Маккарти] сохранит преданность народу Украины и обеспечит получение поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент", – добавил Байден.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана. Так он отреагировал на принятие проекта временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не содержащего финансирования помощи Украине.

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