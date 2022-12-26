Байдена не будет поздравлять с Новым годом: в Кремле рассказали о "величественных" планах Путина до конца года

Прес-секретарь Путина Дмитрий Песковов рассказал о планах главы Кремля Владимира Путина до конца 2022 года. Так, российский президент-диктатор решил отменить некоторые встречи.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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"Рот" Путина сообщил, хозяин Кремля планирует пообщаться с главой КНР Си Цзиньпином, но формат еще неизвестен. А вот президента США Джо Байдена Путин не планирует поздравлять с Новым годом, потому что, по его словам, "Россия и США сегодня очень далеко вошли в недружество".

"Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, пожалуй, не поздравляем", — сказал Песков.

Кроме того, Путин не планирует посещать итоговое заседание Кабмина 28 декабря, а также запланированная трехсторонняя встреча с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на неформальном саммите СНГ 26-27 декабря в Петербурге также пройдет без участия Путина.

Глава Кремля запланировал рабочую поездку в один из российских регионов. В какой именно – неизвестно.

Напомним, глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Том Гасильюд в интервью ТСН.ua предположил, как Путина отстранят от власти.

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