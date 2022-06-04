Байдена с женой эвакуировали из своего дома, а в небо подняли военные самолеты США: что произошло

Президента США Джо Байдена с супругой Джилл Байден эвакуировали из своего дома в штате Делавер в местную пожарную часть, а над Белым домом появились военные самолеты.
Причиной стал неизвестный самолет, влетевший в воздушное пространство над домом супругов Байденов.
Об этом сообщает Fox News.
В заявлении службы охраны США говорится, что это был частный самолет, пилот которого не работал на должном радиоканале и не следовал указаниям. После обнаружения самолет был срочно выведен из зоны ограничения, а пилота теперь будет допрошен.
Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации, в случае опасности военные самолеты и вертолеты береговой охраны часто используются для перехвата самолетов, нарушающих зону ограничения полетов через президента США. Перехваченные воздушные суда перенаправляются в ближайший аэропорт, где экипажи допрашиваются правоохранительными органами и угрожают потенциальными уголовными или гражданскими санкциями.
По данным американских СМИ, президент Джо Байден и его супруга вернулись в свой дом, с ними все в порядке.
Напомним, лидер США Джо Байден считает, что война в Украине будет урегулирована путем переговоров. Однако Соединенные Штаты продолжат поддерживать украинцев, пока это не произойдет.
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