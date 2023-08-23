Байдену доложили о падении самолета, который принадлежал Пригожину: в Белом доме говорят, что не удивлены

В Белом доме сообщили, что доложили Байдену о ситуации в России.
Президенту США Джо Байдену доложили о падении самолета в Тверской области России, который мог принадлежать террористу и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.
Об этом сообщили в Белом доме, пишет Sky News.
В Белом доме подтвердили, что они проинформировали Джо Байдена о падении самолета, на борту которого числился террорист Пригожин.
Представительница Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила в комментарии CNN, что "никто не должен удивляться", если сообщения о том, что основатель компании "Вагнер" Евгений Пригожин был на борту разбившегося самолета, подтвердятся.
"Мы видели эти сообщения. Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Пагубная война в Украине привела к тому, что частная армия двинулась на Москву, а теперь – казалось бы – к этому", – говорится в заявлении Эдриен Уотсон.
Напомним, в РФ разбился самолет, который мог принадлежать Пригожину. Впоследствии в Росавиации заявили, что террорист Евгений Пригожин числился в списке пассажиров упавшего в Тверской области самолета.
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