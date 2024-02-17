Байдену напомнили о его обещании "последствий" для РФ в случае смерти Навального: что он ответил

Разговор между Байденом и Путиным состоялся еще в 2021 году.

Еще летом 2021 года президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что предупредил президента РФ Владимира Путина о "разрушительных последствиях", если заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме.

Об этом он говорил после переговоров с главой Кремля в Женеве, сообщает CNN.

Тогда, по словам Байдена, он "четко дал понять" российскому президенту, что "последствия этого будут разрушительными для России".

Один из журналистов напомнил американскому лидеру его заявление после встречи с Путиным в Женеве в 2021 году.

"Это было три года назад. За это время они столкнулись с огромным количеством последствий. Они потеряли и/или ранили более 350 тысяч российских солдат. Они оказались в ситуации, когда на них наложены огромные санкции во всех сферах. И мы размышляем над тем, что еще можно было бы сделать", – ответил Байден.

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Байден отреагировал на смерть оппозиционера: "Путин убивает людей не только за пределами России, но и самих россиян. Навальный верил в Россию и защищал те ценности, противоположные тому, что символизирует Путин".

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на новость о смерти Навального. По его словам, совершенно очевидно, что за гибелью российского политика стоит президент РФ Владимир Путин.

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