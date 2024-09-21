Байдену предстоит напряженная неделя переговоров, но союзники уже фокусируются на Трампе и Харрис

Предстоящие переговоры Байдена с мировыми лидерами могут показаться "второстепенным событием" на фоне запланированных встреч Харрис и Трампа.

Джо Байден покинет Белый дом через четыре месяца, оставив после себя ряд сложных кризисов, с которыми предстоит что-то делать одному из кандидатов в президенты США – республиканцу Дональду Трампу или демократу Камале Харрис. Международные союзники США обеспокоены предстоящей сменой власти в Вашингтоне, так как кандидаты на пост президента представляют резко отличающиеся взгляды на внешнюю политику.

Об этом пишет Associated Press.

Но сейчас Байден готовится к напряженной неделе переговоров с мировыми лидерами, которые пройдут в Делавэре, Белом доме и в ООН. Однако внимание всего мира уже переключается на Трампа и Харрис в попытке понять, как будет развиваться ситуация на внешнеполитической арене после выборов в США.

"Чем больше я общаюсь с людьми по всему миру, тем больше у меня возникает чувство глубокой тревоги по поводу хода выборов в США", — сказал Джон Альтерман, вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, в такой ситуации предстоящие переговоры Байдена с мировыми лидерами могут показаться "второстепенным событием" на фоне запланированных встреч Харрис и Трампа.

Напряженный дипломатический график Байдена

Дипломатическая неделя Байдена началась уже в пятницу, 20 сентября. Он провел личную встречу с премьер-министром Австралии в своем доме в Делавере, а сегодня резиденцию президента США посетят премьер-министры Индии и Японии.

Также запланирована и общая встреча лидеров этих четырех государств, которые представляют Индо-Тихоокеанскую группу Quad. Они соберутся на ужин в средней школе, где Байден учился более 60 лет назад.

Затем в понедельник Байден примет в Белом доме шейха ОАЭ, после чего на три дня отправится на Генеральную Ассамблею ООН. Ожидается, что войны в Украине и на Ближнем Востоке будут доминировать в повестке дня Генассамблеи и станут центральной темой выступления Байдена, запланированного на вторник.

Байдену предстоит еще одна важная встреча – с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет в Вашингтон в четверг. Вероятно, в график президента США будут добавлены и другие встречи на высшем уровне на полях Генассамблеи ООН.

Предстоящие встречи кандидатов в президенты США

Тем временем мировые лидеры уже пытаются наладить контакты с Харрис и Трампом. Известно, что у Трампа уже запланированы встречи с премьером Индии и, вероятно, с президентом Украины. Белый дом сообщил, что Харрис встретится с Зеленским и президентом ОАЭ.

Издание отмечает, что в случае избрания президентом Харрис, она будет продолжать внешнюю политику Байдена, поддерживая Украину и Израиль и укрепляя связи в Тихоокеанском регионе. В то же время Харрис раскритиковала Трампа за "восхищение диктаторами" и излишнюю сдержанность в отношениях с авторитарными лидерами во время его президентства.

"Абсолютно всем известно, что эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы снова стали президентом. Потому что они ясно дают понять, что могут манипулировать вами с помощью лести и одолжений", — заявила Харрис Трампу во время предвыборных дебатов.

Со своей стороны, Трамп заявил, что Харрис не способна вести переговоры, "ненавидит Израиль" и разделяет ответственность за "позорное" решение Байдена вывести американские войска из Афганистана.

Напомним, Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Трампом. Он хочет понять, как кандидат в президенты США видит завершение войны в Украине.

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