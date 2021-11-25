Байдену удалили "потенциально предраковое образование": как сейчас чувствует себя президент США

Байдену удалили "потенциально предраковое образование": как сейчас чувствует себя президент США

Образование оказалось тубулярной аденомой – доброкачественным, медленно растущим предраковым поражением.

На прошлой неделе президенту США Джо Байдену удалили "потенциально предраковое образование" — доброкачественный полип размером 3 мм, который отправили на тестирование и идентифицировали как тубулярную аденому.

Об этом пишет Fox News.

Врач Байдена, подписавший меморандум Кевин О'Коннор, отметил, что "тубулярная аденома является доброкачественным, медленно растущим, но считается предраковым поражением".

Он отметил, что пока никаких дальнейших мер предпринимать не нужно.

О'Коннор подчеркнул, что Байден должен пройти "повторную колоноскопию через 7-10 лет".

Напомним, на прошлой неделе вице-президент США Камала Гаррис временно исполняла обязанности президента США, пока глава государства находился в госпитале под анестезией.

Сам президент США, оставляя медицинское учреждение после обследований, заявил журналистам, что имеет "отличное физическое состояние".

А недолго после этого Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентства в 2024 году.

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