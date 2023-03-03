Байдену успешно удалили распространенную форму рака кожи - врач Белого дома.

Президент США продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения, но место биопсии зажило и дальнейшая терапия не требуется.
Биопсия, проведенная президенту США Джо Байдену, подтвердила, что повреждение кожи, удаленное с его грудной клетки, было базалиомой – распространенной формой рака кожи. Все раковые ткани были успешно удалены.
Об этом сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор в пятницу, 3 марта.
Врач Белого дома добавил, что Байден продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения, но место биопсии зажило и дальнейшая терапия не требуется.
В письме, опубликованном Белым домом, О'Коннор сказал, что поражения базалиомы не имеют тенденции к распространению или метастазированию.
По его словам, место биопсии хорошо зажило.
"Дальнейшее лечение не нужно", — заверил О'Коннор.
Напомним, американскому президенту Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России. Мол, причина такого решения – позиция главы Белого дома.
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