Президент США продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения, но место биопсии зажило и дальнейшая терапия не требуется.

Биопсия, проведенная президенту США Джо Байдену, подтвердила, что повреждение кожи, удаленное с его грудной клетки, было базалиомой – распространенной формой рака кожи. Все раковые ткани были успешно удалены.

Об этом сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор в пятницу, 3 марта.

Врач Белого дома добавил, что Байден продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения, но место биопсии зажило и дальнейшая терапия не требуется.

В письме, опубликованном Белым домом, О'Коннор сказал, что поражения базалиомы не имеют тенденции к распространению или метастазированию.

Фото: Белый дом

По его словам, место биопсии хорошо зажило.

"Дальнейшее лечение не нужно", — заверил О'Коннор.

Напомним, американскому президенту Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России. Мол, причина такого решения – позиция главы Белого дома.

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