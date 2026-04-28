Мир
1927
2 мин

«Базе капец, всю развалили»: россияне в истерике из-за новой атаки на Туапсе, над НПЗ столбы огня (фото, видео)

Местные жители в Сети жаловались на сильные взрывы среди ночи. В то же время власти традиционно заявляют о якобы успешной работе сил противовоздушной обороны.

Елена Капник
Взрыв.

© Associated Press

Ночью против 28 апреля неизвестные дроны атаковали Краснодарский край РФ. Вновь был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. Возник масштабный пожар.

Об этом сообщили РосСМИ и Телеграмм-каналы.

Местные сообщили, что после двух ночи в городе прозвучало много взрывов. Позже «началось возгорание, видны огонь и дым».

«Туапсе не успели потушить и снова были атакованы резервуары», — пишет Телеграмм-канал Exilenova+.

Российские власти атаку подтверждают, но традиционно информируют о якобы успешной работе сил ПВО. Так, Минобороны страны-агрессорки заявляет, мол, были сбиты 186 беспилотников. В частности, и над Краснодарским краем.

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», — сообщил оперштаб и добавил, что «пострадавших нет», а чрезвычайники «задействованы в тушении».

В то же время, на фоне опасности БПЛА были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

Фото и видео атаки на Туапсе

Пожар после атаки неизвестных дронов на Туапсе.

Пожар после атаки неизвестных дронов на Туапсе.

Пожар после атаки неизвестных дронов на Туапсе.

Пожар после атаки неизвестных дронов на Туапсе.

В то же время жители страны-агрессорки снова в истерике из-за атаки на «бедный Туапсе». Мол, «базет полный капец», «сильно горит» и вообще «это все страшно и печально».

Местные жители жалуются на очередную атаку на бедный Туапсе.

Местные жители жалуются на очередную атаку на бедный Туапсе.

Местные жители жалуются на очередную атаку на бедный Туапсе.

Местные жители жалуются на очередную атаку на бедный Туапсе.

Удары по НПЗ в России

Этой ночью, 28 апреля, в России снова заявили об атаке на НПЗ в Туапсе. Местные ресурсы сообщили, что из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на нефтеперерабатывающем заводе.

Отметим, что 20 апреля также был атакован НПЗ России. В частности, значительные потери фиксировались на объекте в районе нефтеперерабатывающего завода «Туапсинский». По данным украинского Генштаба, в результате удара были уничтожены 24 резервуара и еще четыре получили повреждения.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщило, что украинские дроны остановили работу еще двух российских НПЗ . В частности, Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» прекратили переработку нефти. В частности, предприятие в Туасе не работает с 16 апреля.

