Взрыв. / © Associated Press

Ночью против 28 апреля неизвестные дроны атаковали Краснодарский край РФ. Вновь был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. Возник масштабный пожар.

Об этом сообщили РосСМИ и Телеграмм-каналы.

Местные сообщили, что после двух ночи в городе прозвучало много взрывов. Позже «началось возгорание, видны огонь и дым».

«Туапсе не успели потушить и снова были атакованы резервуары», — пишет Телеграмм-канал Exilenova+.

Российские власти атаку подтверждают, но традиционно информируют о якобы успешной работе сил ПВО. Так, Минобороны страны-агрессорки заявляет, мол, были сбиты 186 беспилотников. В частности, и над Краснодарским краем.

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», — сообщил оперштаб и добавил, что «пострадавших нет», а чрезвычайники «задействованы в тушении».

В то же время, на фоне опасности БПЛА были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

Фото и видео атаки на Туапсе

Пожар после атаки неизвестных дронов на Туапсе.

Пожар после атаки неизвестных дронов на Туапсе.

Дата публикации 07:32, 28.04.26

В то же время жители страны-агрессорки снова в истерике из-за атаки на «бедный Туапсе». Мол, «базет полный капец», «сильно горит» и вообще «это все страшно и печально».

Местные жители жалуются на очередную атаку на бедный Туапсе.

Местные жители жалуются на очередную атаку на бедный Туапсе.

Удары по НПЗ в России

Этой ночью, 28 апреля, в России снова заявили об атаке на НПЗ в Туапсе. Местные ресурсы сообщили, что из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на нефтеперерабатывающем заводе.

Отметим, что 20 апреля также был атакован НПЗ России. В частности, значительные потери фиксировались на объекте в районе нефтеперерабатывающего завода «Туапсинский». По данным украинского Генштаба, в результате удара были уничтожены 24 резервуара и еще четыре получили повреждения.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщило, что украинские дроны остановили работу еще двух российских НПЗ . В частности, Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» прекратили переработку нефти. В частности, предприятие в Туасе не работает с 16 апреля.

