«Базе капец, всю развалили»: россияне в истерике из-за новой атаки на Туапсе, над НПЗ столбы огня (фото, видео)
Местные жители в Сети жаловались на сильные взрывы среди ночи. В то же время власти традиционно заявляют о якобы успешной работе сил противовоздушной обороны.
Ночью против 28 апреля неизвестные дроны атаковали Краснодарский край РФ. Вновь был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. Возник масштабный пожар.
Об этом сообщили РосСМИ и Телеграмм-каналы.
Местные сообщили, что после двух ночи в городе прозвучало много взрывов. Позже «началось возгорание, видны огонь и дым».
«Туапсе не успели потушить и снова были атакованы резервуары», — пишет Телеграмм-канал Exilenova+.
Российские власти атаку подтверждают, но традиционно информируют о якобы успешной работе сил ПВО. Так, Минобороны страны-агрессорки заявляет, мол, были сбиты 186 беспилотников. В частности, и над Краснодарским краем.
«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», — сообщил оперштаб и добавил, что «пострадавших нет», а чрезвычайники «задействованы в тушении».
В то же время, на фоне опасности БПЛА были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.
Фото и видео атаки на Туапсе
В то же время жители страны-агрессорки снова в истерике из-за атаки на «бедный Туапсе». Мол, «базет полный капец», «сильно горит» и вообще «это все страшно и печально».
Удары по НПЗ в России
Этой ночью, 28 апреля, в России снова заявили об атаке на НПЗ в Туапсе. Местные ресурсы сообщили, что из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на нефтеперерабатывающем заводе.
Отметим, что 20 апреля также был атакован НПЗ России. В частности, значительные потери фиксировались на объекте в районе нефтеперерабатывающего завода «Туапсинский». По данным украинского Генштаба, в результате удара были уничтожены 24 резервуара и еще четыре получили повреждения.
В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщило, что украинские дроны остановили работу еще двух российских НПЗ . В частности, Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» прекратили переработку нефти. В частности, предприятие в Туасе не работает с 16 апреля.