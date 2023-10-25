Базы США в Ираке и Сирии атаковали беспилотники – более 20 военных ранены: NBC News

Более 20 американских военных ранены из-за атак на базы США в Ираке и Сирии.

Более 20 американских военных получили ранения на прошлой неделе в результате атак беспилотников на базы США в Ираке и Сирии.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на Центральное командование США.

"Двадцать американских военнослужащих получили легкие ранения 18 октября, когда по крайней мере два ударных беспилотника нацелились на военную базу Аль-Танф на юге Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из дронов удалось уничтожить. Тогда раненые вернулись в службу, никакие военные объекты не пострадали. В тот же день еще четыре американских военнослужащих получили незначительные ранения во время двух отдельных атак беспилотников против сил США на базе Аль-Асад в западном Ираке.

США сбили все беспилотники, но обломки одного из них уничтожили навес, под которым находились небольшие самолеты. Тогда весь пострадавший личный состав вернулся на службу.

"Мы всегда оставляем за собой право защищать себя, и мы никогда не будем сомневаться принимать меры, когда это необходимо, чтобы защитить наши силы и наши интересы за рубежом", — сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Нападения произошли на фоне роста напряженности в регионе из-за конфликта в Израиле.

Пэт Райдер также заявил, что за прошедшую неделю силы США и коалиции были атакованы, по меньшей мере, 10 раз в Ираке и три раза в Сирии "с помощью сочетания односторонних ударных беспилотников и ракет".

Райдер сказал, что группы, совершающие нападения, поддерживаются Ираном и его Корпусом стражей Исламской революции.

"То, что мы видим — это перспектива более значительной эскалации против американских сил и персонала в регионе в ближайшее время со стороны иранских прокси-сил и, в конце концов, со стороны Ирана", — сказал Райдер.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан предупредил Израиль и США, что ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля", если эти две страны "немедленно не прекратят преступления против человечества в Газе".

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