Мир
272
1 мин

BBC: Мадуро и его жену доставили в федеральный СИЗО в Нью-Йорке

Николаса Мадуро и его жену доставили в Metropolitan Detention Center в Бруклине после спецоперации США, что известно о перевозке и месте содержания.

Елена Кузьмич
Мадуро в США

Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин.

Об этом сообщает BBC .

По данным журналистов, автоколонну, связанную с перевозкой Мадуро, заметили вблизи штаб-квартиры DEA на Мангеттене. Впоследствии транспорт вернулся на вертолетную площадку, где Мадуро и его жену посадили в вертолет.

Сообщается, что три вертолета пролетели вдоль реки Гудзон, минуя Статую Свободы, после чего, вероятно, совершили посадку непосредственно на территории Metropolitan Detention Center в Бруклине.

Официальные комментарии американских правоохранительных органов по поводу дальнейших процессуальных действий пока отсутствуют.

Напомним, что Мадуро доставили в Нью-Йорк: президента Венесуэлы готовят в суд.

272
