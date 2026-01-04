- Дата публикации
-
Категория
Мир
BBC: Мадуро и его жену доставили в федеральный СИЗО в Нью-Йорке
Николаса Мадуро и его жену доставили в Metropolitan Detention Center в Бруклине после спецоперации США, что известно о перевозке и месте содержания.
Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин.
Об этом сообщает BBC .
По данным журналистов, автоколонну, связанную с перевозкой Мадуро, заметили вблизи штаб-квартиры DEA на Мангеттене. Впоследствии транспорт вернулся на вертолетную площадку, где Мадуро и его жену посадили в вертолет.
Сообщается, что три вертолета пролетели вдоль реки Гудзон, минуя Статую Свободы, после чего, вероятно, совершили посадку непосредственно на территории Metropolitan Detention Center в Бруклине.
Официальные комментарии американских правоохранительных органов по поводу дальнейших процессуальных действий пока отсутствуют.
