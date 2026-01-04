BBC: Мадуро и его жену доставили в федеральный СИЗО в Нью-Йорке

Мадуро в США

Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин.

Об этом сообщает BBC .

По данным журналистов, автоколонну, связанную с перевозкой Мадуро, заметили вблизи штаб-квартиры DEA на Мангеттене. Впоследствии транспорт вернулся на вертолетную площадку, где Мадуро и его жену посадили в вертолет.

Сообщается, что три вертолета пролетели вдоль реки Гудзон, минуя Статую Свободы, после чего, вероятно, совершили посадку непосредственно на территории Metropolitan Detention Center в Бруклине.

Официальные комментарии американских правоохранительных органов по поводу дальнейших процессуальных действий пока отсутствуют.

