BBC отказалась выплатить компенсацию Трампу: хватит ли президенту извинений

BBC отказалась выплачивать компенсацию Трампу / © Reuters

Британская телерадиовещательная корпорация BBC официально принесла извинения президенту США Дональду Трампу из-за эпизода в программе «Панорама», который касался его речи 6 января 2021 года. Корпорация признала, что монтаж создал «ложное впечатление, будто президент Трамп произвел прямой призыв к насильственным действиям». Тем не менее, BBC отклонила требование Трампа о выплате компенсации, что может привести к судебному иску на сумму 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает BBC.

Судебные угрозы и отставки

Юристы Дональда Трампа угрожают подать иск в суд на корпорацию с требованием выплатить 1 млрд долларов в качестве возмещения ущерба. Это произойдет, если BBC не опубликует опровержения, прощения и не компенсирует ущерб.

В BBC заявили, что программа, вызвавшая возмущение Трампа, больше не будет транслироваться. В то же время, этот скандал уже привел к серьезным кадровым изменениям в руководстве корпорации.

"Скандал привел к отставкам генерального директора BBC Тима Дэйви и руководительницы новостного отдела Деборы Тернесс в воскресенье", - говорится в материале.

Критика редакционных стандартов

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и критику британских политиков. Министр культуры Лиза Нанди в эфире BBC Radio 4 Today выразила уверенность, что корпорация «серьезно взялась за этот вопрос». В то же время она отметила необходимость усиления внутренних правил.

«Но она также сказала в эфире программы BBC Radio 4 Today, что редакционные стандарты и наставления BBC „кое-где недостаточно надежны, а в других случаях применяются непоследовательно“, и добавила, что необходимы люди на очень высоком уровне, имеющие журналистский опыт», — цитирует издание слова министерши.

Лидер Либеральных демократов Эд Дэйви призвал премьер-министра Британии Кира Стармера «позвонить по телефону Трампу», чтобы положить конец его угрозам судебным иском и «защитить беспристрастность и независимость BBC».

Напомним, Белый дом подтвердил намерения Трампа судиться с BBC . Представительница Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что решение президента не зависит от того, принесет медиагигант извинения или нет.