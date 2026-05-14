Бедность здесь выглядит красивее: украинка честно высказалась об эмиграции в ЕС

Греция (иллюстративный фото) / © pixabay.com

Реклама

Украинка Кристина Каверинская откровенно рассказала о жизни в эмиграции и объяснила, почему красивая картинка за границей часто не имеет ничего общего с реальным благополучием.

Детали Кристина рассказала в Instagram.

По ее словам, финансовые трудности в Европе могут выглядеть "эстетичнее", чем дома, ведь даже экономия иногда происходит на фоне моря, старых улочек и красивых закатов.

Реклама

Кристина Каверинская поделилась размышлениями о жизни в Греции и эмиграции в целом. Она обратила внимание на то, что соцсети часто создают ложное представление о жизни за границей.

Украинка отмечает: человек может пить кофе у моря, гулять по узким европейским улочкам или встречать закат, но в то же время считать деньги перед походом в супермаркет или откладывать визит к врачу, чтобы хватило на аренду жилья.

По словам Кристины, бедность за границей часто выглядит менее "депрессивно" именно из-за красивого окружения. Однако это не отменяет бытовых проблем, нехватки денег и постоянного ощущения нестабильности.

"Может быть, мы романтизируем эмиграцию только потому, что она красиво смотрится в сторону? Ведь между "жить в Европе" и "жить хорошо" - огромная разница", - резюмировала украинка.

Реклама

Украинцы за границей все чаще говорят о трудностях

В последнее время украинские беженцы и эмигранты все чаще публично рассказывают не только о преимуществах жизни в Европе, но и о его сложных сторонах.

В частности, живущая в Германии украинка Людмила ранее назвала одним из главных минусов арендованное жилье. По ее словам, квартиры там часто сдают без мебели и даже без лампочек, так что каждый переезд превращается в дополнительный финансовый и эмоциональный стресс.

Другая украинка, Эльвира из Харькова, рассказывала об опыте жизни в Нидерландах. Она вместе с партнером провела 3,5 года в лагере для беженцев в маленькой комнате. Поиск арендованного жилья длился около года, а переезд из приюта, несмотря на желание иметь собственное пространство, оказался психологически трудным.

Новости партнеров