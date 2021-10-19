Бедные страны могут получить таблетки от COVID-19 по низкой цене: какая стоимость

Бедные страны могут получить таблетки от COVID-19 по низкой цене: какая стоимость

Правительству США, например, один пятидневный курс такими лекарствами обошелся в 700 долларов.

Бедные страны могут получить от ВОЗ тесты таблетки для больных коронавирусом по низкой цене. Речь идет о таблетках по $10 за курс.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на проект документа.

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Документ пока представлен в черновом варианте. Но среди предложенных инициатив, сделать так, чтобы пациенты с легкой или средней тяжести течением COVID-19 могли получить препараты по цене $10 за курс.

В документе, который определяет цели ускорителя доступа к инструментам COVID-19 (ACT-A), не называются точные названия лекарств, которые планируется закупить, однако, отмечено, что инициатива хочет заключить соглашение по обеспечению поставок "перорального амбулаторного препарата". Издание предполагает, что вероятно, речь идет о препарате молнупиравир от американской компании Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics.

Сейчас разрабатываются и другие лекарства, однако этот препарат — единственный, который показал положительные результаты на поздней стадии испытаний. Предварительно, он на 50% сокращает количество госпитализаций среди пациентов с COVID-19 из групп риска, а также значительно снижает смертность.

Как отмечает Reuters, указанная цена является очень низкой. Для сравнения, правительство США уже заказал молнупиравир на 1700000 курсов лечения за $1,2 млрд, то есть один пятидневный курс обошелся в $700.

Программа планирует заключить соглашение по поставкам лекарств до конца ноября, чтобы поставки начались с первого квартала 2022 года.

Также, согласно документу, планируется в ближайший год провести около 1 млрд тестов на COVID-19 в бедных странах и закупить лекарства для 120 млн пациентов в мире. ACT-A также намерен удовлетворить потребности в кислороде для медицинских нужд 6-8 млн тяжелых и критических пациентов до сентября 2022 года.

Представитель программы заявил, что документ находится на стадии обсуждения и отказался его комментировать.

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