Бедные страны отказались от более 100 млн пожертвованных доз COVID-вакцин: причина

681 миллион отгруженных и неиспользованных доз COVID-вакцин хранится примерно в 90 бедных странах.

Бедные страны в прошлом месяце отказались от более чем 100 миллионов доз вакцин против COVID-19, предоставленных им в рамках глобальной программы COVAX.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что основной причиной отказа было быстрое истечение срока годности препаратов. "Только за декабрь было отклонено более ста миллионов (доз. — Ред.)", — указала директор отдела поставок ЮНИСЕФ Ева Кадилли.

По ее словам, бедные страны вынужденно откладывали поставки вакцин из-за нехватки складских помещений, в частности отсутствия холодильников. К тому же, многие страны сталкиваются с высоким уровнем недоверия к прививкам и перегруженными системами здравоохранения.

Согласно данным ЮНИСЕФ, 681 миллион отгруженных доз в настоящее время хранится в примерно 90 бедных странах, более 30 из которых, в том числе и крупные государства, как Демократическая Республика Конго и Нигерия, использовали менее половины полученных вакцин.

"Странам нужна поддержка в доставке, в частности для медицинских работников, холодовых цепей и образовательных программ для борьбы с нерешительностью вакцин, если они хотят использовать все полученные вакцины", — отметили в благотворительной организации CARE.

В то же время в глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации Gavi объяснили, что высокий уровень хранения вакцин связан с увеличением поставок в последнем квартале, особенно в декабре. В объединении успокоили, что большинство препаратов имеют длительный срок хранения.

Ранее директор отдела поставок ЮНИСЕФ Ева Кадилли предупреждала, что некоторые вакцины, пожертвованные богатыми странами, имели короткий срок годности, что создавало огромную нагрузку на системы здравоохранения бедных государств.

Как сообщали в ВОЗ, более 85% населения Африки до сих пор не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса.

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