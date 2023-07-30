"Бегали с автоматами": венгерские пограничники устроили террор украинским детям, которые ехали на фестиваль: фото

В Венгрии пограничники в пункте пропуска "Лужанка" устроили тщательный осмотр украинским детям Народного художественного коллектива "Ансамбль танца "Витаминчики", ехавших на фестиваль в Сараево.

Об этом рассказал руководитель Народного ансамбля танца "Витаминчики" Олег Мельник.

По его словам, венгерские пограничники устроили тщательную проверку автобуса и личных вещей и сначала прицепились к огнетушителям – якобы они просрочены, но с ними все было в порядке. Затем пограничники взялись проверять аптечки и вызвали суету из-за просроченого жгута. После чего потребовали возвращения автобуса с детьми в Украину.

Просроченный жгут. Фото/Facebook: Олег Мельник.

Олег Мельник рассказал о унижении, которое пришлось пережить украинским детям на границе.

"И ЗДЕСЬ НАС ПОРВАЛО!!! Дети – вышли на улицу и спели гимн Украины, вырывание мобилки из руки, перевод затворов автоматов и требование снять с моих плеч флаг Украины! Я требовал переводчика (они никто не знают английского!!!), консула Украины и сказал – я флаг Украины не сниму с себя!!! ДЕТИ – ГЕРОИ!!!", — написал Мельник.

По словам руководителя ансамбля, венгерские пограничники все время кричали, махали руками и унижали украинцев.

"Ты чувствуешь себя вторым сортом. Бегали вокруг нас с автоматами. Когда они увидели наш прапор – то выбежало еще с десяток пограничников. Одной из мам, сопровождавшей детей, пограничники показывали непристойные жесты", — рассказал Мельник.

Несмотря на недостойное поведение венгерских пограничников, юные украинцы все же добрались на фестиваль и выступили в Сараево.

Участники ансамбля доехали в Сараево. Фото/Facebook: Олег Мельник.

Напомним, в Турции произошла авария – погибла украинка.

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