Бегемот напал на судно с пассажирами и перевернул его: 11 человек пропали без вести

В Кот-д’Ивуаре 11 человек объявили пропавшими без вести из-за нападения бегемота.

Об этом пишет People.

Бегемот перевернул судно с 14-ю пассажирами на реке Сассандра. Пока что известно только о трех выживших. Остальных пассажиров все еще ищут. Среди них были женщины и дети.

По оценкам специалистов, в Кот-д’Ивуаре насчитывается около 500 бегемотов. Чаще их можно встретить на юге страны.

