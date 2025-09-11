ТСН в социальных сетях

Мир
516
1 мин

Бегемот напал на судно с пассажирами и перевернул его: 11 человек пропали без вести

В Кот-д’Ивуаре произошел трагический инцидент — бегемот перевернул судно с пассажирами.

Вера Хмельницкая
Бегемот

Бегемот / © Associated Press

В Кот-д’Ивуаре 11 человек объявили пропавшими без вести из-за нападения бегемота.

Об этом пишет People.

Бегемот перевернул судно с 14-ю пассажирами на реке Сассандра. Пока что известно только о трех выживших. Остальных пассажиров все еще ищут. Среди них были женщины и дети.

По оценкам специалистов, в Кот-д’Ивуаре насчитывается около 500 бегемотов. Чаще их можно встретить на юге страны.

Напомним, в горах стадо коров затоптали супругов туристов: муж погиб, жена чудом выжила.

Также сообщалось, что в Австралии акула разорвала опытного серфера на куски на глазах у друзей.

516
