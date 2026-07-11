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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Бегите сейчас": в СНБО обратились к россиянам после неожиданного заявления Пескова

Изменение публичной риторики Кремля может свидетельствовать о намерении российских властей подготовить население РФ к новым мобилизационным мерам.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Россия

Россия / © iStock

Последние заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о превращении так называемой «спецоперации» в настоящую войну свидетельствуют о целенаправленной подготовке населения России к мобилизации. Поэтому россиянам, которые не хотят попасть в мясорубку войны в Украине, следует как можно скорее покинуть страну-агрессора.

Об этом написал в своём Telegram-канале руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, пресс-секретарь российского президента Путина все чаще отказывается от термина «СВО» и вместо этого использует определение «полномасштабная война», подчеркивая, что «все начиналось как СВО, а переросло в войну».

«Это не просто словесная конструкция. Это сознательная информационная подготовка населения РФ к проведению мобилизации, которую РФ планирует на осень. А также к ограничениям, которые она повлечет за собой, в том числе к запрету на выезд из РФ», — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что такое изменение публичной риторики Кремля может свидетельствовать о намерении российских властей подготовить население РФ к новым мобилизационным мерам и дальнейшему усилению контроля внутри страны.

Коваленко также обратился к гражданам России, которые не хотят оказаться втянутыми в войну против Украины, с призывом не откладывать выезд из страны.

«Россиянам желательно уже сейчас начать покидать страну, ведь на нуле российский солдат живет от 15 до 30 минут», — предупредил руководитель Центра по противодействию дезинформации.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что так называемая «СВО» якобы «превратилась в настоящую войну», объяснив это, в частности, участием западных стран в поддержке Украины.

Напомним, в Кремле решили возродить один из самых ярких атрибутов тоталитарного советского режима — выездные визы. Выезд в так называемые «недружественные» страны россиянам хотят разрешить только в составе туристических групп не менее чем из десяти человек, в сопровождении и по заранее утверждённому маршруту.

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Дата публикации
Количество просмотров
1141
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