Бегство с тонущего корабля: почему олигархи Путина прячут состояние в крипте и зарубежной недвижимости

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Российские богачи массово переписывают активы на зарубежную недвижимость и криптовалюту, теряя всякую веру в финансовое будущее РФ. Фондовый рынок страны-агрессора демонстрирует беспрецедентный за всю историю наблюдений обвал, падая уже 19-ю неделю подряд.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Бизнес избавляется от токсичных российских активов

Самые состоятельные россияне срочно пересматривают структуру своих инвестиционных портфелей, все чаще предпочитая криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды. Причиной этого, в частности, является стремительное падение российского фондового рынка, которое длится уже 19-ю неделю.

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«Желание избавиться от российских ценных бумаг и вывести активы из страны красноречиво говорит только об одном: люди теряют веру в будущее финансового проекта под названием «россия», — отметили в разведке.

К середине июля акции крупнейших российских компаний существенно потеряли в стоимости. Бумаги «Газпрома» и «ВТБ» подешевели более чем на 21%, «Норникеля» — на 24%, «Аэрофлота» — на 27%, а «МТС» — на 28%. В то же время, крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» лишь через две недели потеряла 53% своей стоимости.

Российский фондовый рынок проседает

По оценкам аналитиков, с начала апреля этого года российский фондовый рынок просел примерно на 30% и вернулся к показателям 2016 года. За все время ведения статистики — с 1997 года — подобного падения еще не фиксировали.

В СВР обратили внимание, что масштабы обвала демонстрируют, насколько токсичными стали российские ценные бумаги. Для сравнения: если бы инвестор в начале 2006 года вложил 1000 дол. в акции Apple, сегодня его прибыль превышала бы 130 тыс. дол. Та же сумма, инвестированная в акции «Газпрома», наоборот, обернулась бы потерей более 600 дол.

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Неудивительно, что российское Министерство финансов за последний месяц уже трижды приостанавливало размещение облигаций федерального займа. Условия, предлагаемые инвесторами, оказались настолько невыгодными для эмитента, что он фактически оставлял торги без привлечения средств.

К слову, российская экономика переживает самый глубокий кризис с 1990-х годов, а олигархи массово выводят капитал за границу. Однако, по словам бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, экономические проблемы и паника в обществе не заставят президента Владимира Путина остановить войну, поскольку в условиях жесткой диктатуры решение принимает только он. Путин убежден, что время играет в его пользу, и дальше будет пытаться истощить Украину массированными ударами по инфраструктуре.

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