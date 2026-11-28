Ополченцы в Беларуси / © из соцсетей

Реклама

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился проверить готовность отрядов народного ополчения во всех регионах страны, в частности в приграничных областях, граничащих со странами НАТО — Латвией и Литвой. В рамках проверки добровольцам уже выдают автоматы АК-74, а также проводят занятия по тактической медицине и военной подготовке.

Об этом сообщают государственные белорусские СМИ.

Реклама

В частности, проверки начались в Ошмянском и Вороновском районах Гродненской области, граничащих с Литвой. По поручению Лукашенко участникам отрядов народного ополчения выдали автоматы АК-74. Об этом сообщил проправительственный белорусский Telegram-канал «Пул 4 регион».

Реклама

Программа сборов, начавшихся 25 ноября, предусматривает стрельбы, обучение тактической медицине и отработку тактики действий при выполнении задач по обеспечению режима военного положения. В Вороновском районе ополченцев также знакомят с беспилотниками.

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Горбатенко назвал народное ополчение одним из элементов системы военной безопасности страны. По его словам, основной задачей таких формирований является обеспечение внутреннего порядка на местных территориях.

Параллельно проверку системы формирования и подготовки народного ополчения планируется провести в Витебской области, граничащей с Латвией и Литвой. Там должны оценить, насколько местные отряды готовы выполнять возложенные на них задачи.

Кроме того, Лукашенко утвердил указы, предусматривающие ежегодное проведение учебных сборов для участников народного ополчения. На время таких сборов добровольцам будет предоставляться статус военнослужащих.

Реклама

Ранее самопровозглашённый президент Беларуси призвал расширять сеть отрядов народного ополчения. В частности, в Витебской области он выступил за создание таких формирований при сельских советах, объясняя это соседством страны с государствами НАТО.

Лукашенко ошеломил своими заявлениями

Напомним, ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Le Point заявил, что президент РФ Владимир Путин не является агрессором и «уважает украинцев».

По его словам, Москва якобы не стремится к полной оккупации Украины или её капитуляции. Лукашенко утверждает, что в Кремле якобы хорошо осознают, что удерживать контроль над такой территорией было бы чрезвычайно сложной задачей из-за постоянного давления со стороны НАТО.

Кроме того, белорусский диктатор заявил, что к войне в Украине привела «демократия», а именно победа на президентских выборах неопытного политика Владимира Зеленского.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров