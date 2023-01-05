Беларусь и Россия наращивают военное присутствие вблизи границы с Украиной: что известно

Россия и Беларусь планируют провести совместное лётно-тактическое обучение на территории республики.

В Беларусь продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.

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В оборонном ведомстве отмечают, что с прибывающими оккупационными подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования.

"Кроме того, с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического обучения. От российской стороны в данном мероприятии примет участие военное формирование воздушно -космических сил", — говорится в заявлении Минобороны союзника России.

В ведомстве заявляют, совместная подготовка белорусской и российской армии якобы "носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы".

Угроза нападения со стороны Беларуси: что известно

2 января мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" сообщила, что Беларусь и Россия по меньшей мере до 8 января продлили обучение региональной группировке войск "Союзного государства".

Вечером стало известно, что в Беларуси приземлился самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608), в прошлый раз прилетавший туда накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

По последним данным ГУР МО, на 2 января нет опасности вторжения с территории Беларуси, однако там фиксируется наращивание сил.

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