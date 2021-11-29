Беларусь и Россия планируют провести учение вблизи границы с Украиной

В Беларуси заявили, что с 1 декабря их войска займут активную боевую готовность.

Беларусь с Россией планируют провести совместные учения по прикрытию южных границ — вблизи украинской границы.

Об этом, ссылаясь на слова министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина, сообщает оборонное ведомство.

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"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией, — сказал министр обороны. — Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризируются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры", — сказал Хренин.

Также он заявил, что с 1 декабря войска Беларуси начнут активно заниматься боевой подготовкой.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ничего не знает ни о планах России напасть на Украину, ни о наращивании войск на украинской границе.

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