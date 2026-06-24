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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Беларусь массово вызывает военнообязанных к военкоматам: что известно

Беларусь запустила «мобилизационные учения».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко. / © Associated Press

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В Беларуси начали массово вызывать военнообязанных из-за начала «мобилизационных учений».

Об этом сообщило белорусское Минобороны.

В ведомстве отметили, что с 17 июня продолжаются массовые вызовы военнообязанных в Гродненской области, а с 20 июня военкомат Ошмянского района вызывает мужчин призывного возраста для уточнения личных данных.

Сверка происходит в пункте предварительного сбора военнообязанных. Специалисты военкомата будут актуализировать данные, а также при необходимости обновляют информацию о военнообязанных в учетных документах.

«Всего планируется охватить около двух тысяч жителей Ошмянщины. Мероприятие проходит поэтапно и завершится 2 июля», — отметили в Минобороны.

Втягивание Беларуси в войну

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия усиливает давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко, пытаясь получить доступ к территории Беларуси для реализации новых военных планов по Украине. РФ считает, что из-за замедления наступательных действий на Донбассе необходимо создавать новые очаги напряжения.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Путин затягивает Лукашенко в открытую войну. Кремль может попытаться использовать население Беларуси в качестве базы для набора персонала, чтобы компенсировать системный дефицит солдат на фронте.

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Дата публикации
Количество просмотров
671
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