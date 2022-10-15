Беларусь могла бы закупить дроны у Ирана, но ей это не "светит": Жданов объяснил причины

Все иранские беспилотники постарается забрать Россия для своих нужд и борьбы с Украиной.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Беларусь не сможет закупить беспилотники у Ирана, ведь все эти дроны будет пытаться забрать Россия для войны против Украины.

Об этом Жданов рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Он ответил на вопросы зрителей о том, могут ли завозиться в Беларусь дроны-камикадзе под видом нефтяного и газового оборудования, которое РБ планирует закупить у Ирана.

"Могут, если у Ирана хватит производственных мощностей. Думаю, вряд ли сейчас Беларусь сможет закупить беспилотники у Ирана. Объясню почему: все эти беспилотники будет пытаться забрать РФ для себя и своих нужд, и борьбы с нами. Чем больше они смогут унести, тем больше россияне думают, что смогут нанести нам больший вред. И смогут за счет массовости применения этих "Шахедов" или "мопедов" переломить ход войны и снова перейти к наступательным действиям", – пояснил эксперт.

"Следовательно, белорусам здесь не светит в ближайшее время получить эти "мопеды", – резюмировал Жданов.

Напомним, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе Shahed-136, сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки.

На сегодняшний день в арсенале российских войск осталось около 300 иранских дронов Shahed-136, проинформировал министр обороны Украины Алексей Резников.

Однако дроны Shahed-136 неэффективны для ударов по скоплениям войск, поэтому Россия использует их для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины. Поэтому атак этими дронами стало больше, но и ВСУ сбивают их все чаще, пояснили в ОК "Юг".

Обломки ракеты и дрона-камикадзе – прямо в студии ТСН - Андрей Небитов

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