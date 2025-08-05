Беларусь может ввести военное положение из-за ударов по России: что известно

Беларусь может ввести военное положение из-за ударов по России

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В Беларуси готовятся изменения в закон о военном положении, которые могут позволить его введение в результате войны России против Украины. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством обороны Беларуси, уже направлен в нижнюю палату парламента.

Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Ключевые изменения и их последствия

Проект закона «Об изменении законов по обеспечению военной безопасности и обороны» предусматривает уточнение задач вооруженных сил и функций Генерального штаба. Главное же — он приводит перечень военных угроз в соответствии с военной доктриной.

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В частности, среди оснований для введения военного положения теперь числятся «акты вооруженной агрессии со стороны любого государства (коалиции государств), совершенной против Союзного государства».

Это положение критически важно, поскольку Беларусь и Россия еще в 1999 году подписали договор о создании так называемого Союзного государства, предусматривающего постепенную интеграцию.

Возможно введение военного положения из-за ударов по РФ

Исходя из текста законопроекта, это означает, что Беларусь может ввести военное положение на своей территории даже в случае, если Силы обороны Украины нанесут удары по военным объектам на территории России, которая является «союзной страной» для Беларуси.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения России удары украинских Сил обороны по территории агрессора с помощью беспилотников, авиабомб, ракет и артиллерии стали регулярными. Также украинские защитники проводят сухопутные операции в российских пограничных областях.

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Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет предоставлять россиянам «коридор» через Беларусь для войны с Украиной. Впрочем, нам следует быть готовыми к чему-либо. Такое мнение высказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.