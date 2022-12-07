Беларусь начала перемещать военных и технику вдоль украинской границы — CNN

На днях министр обороны РФ Шойгу летал с необъявленным визитом в Беларусь.
Беларусь объявила о перемещении войск и техники вблизи границы Украины якобы из-за "контртеррористической угрозы"
Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на государственные СМИ.
"В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях", — пишет западное СМИ со ссылкой на Совбез Беларуси.
Журналисты CNN добавляют, что Беларусь также объявила о начале военных учений в рамках "осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев".
Угроза со стороны Беларуси
Беларусь продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся не менее 12 декабря.
В субботу, 3 декабря, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отчитался, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, однако угрозы повторного наступления пока нет.
Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прилетел на переговоры к белорусскому коллеге Виктору Хренину. Как сообщают оборонные ведомства, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
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