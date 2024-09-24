Беларусь начала подготовку к войне: Лукашенко сделал заявление

Беларусь не намерена воевать, но должна готовиться к возможному конфликту из-за тех событий, которые сейчас происходят.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта.

"Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя почему нам перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать... Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники. Те, кто готовятся против нас, будем прямо говорить, воевать. разрешение войны против нас," — заявил он.

Лукашенко отметил, что с учетом опыта событий на фронте в соседней стране (Украине – ред.) и военных конфликтов последних лет, в Беларуси уже четырежды реформировали армию.

Напомним, план Украины по принуждению России к миру не предусматривает замораживание конфликта. Он содержит военную, дипломатическую, политическую и экономическую составляющие, в частности активизацию действий на фронте, право на вступление в альянсы безопасности, инвестиции в украинское производство и давление на Россию.

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