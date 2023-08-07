Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши: есть ли угроза нападения

Во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями во время боевых действий.
В понедельник, 7 августа, на территории Беларуси началось командно-штабное учение, которое происходит на полигоне "Гожский" и участках местности в Гродненской области, что вблизи границы Литвы и Польши.
Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.
В учениях задействована 6 отдельная гвардейская механизированная бригада. В ходе обучения будут отработаны вопросы управления подразделениями во время ведения боевых действий.
В Минобороны отмечают, что при подготовке активно использовался опыт специальной военной операции, а именно:
- широкое применение беспилотных летательных аппаратов;
- тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск;
"В ходе учебно-боевых действий будут отработаны вопросы тактической медицины, в частности эвакуации условно раненых", — говорится в сообщении.
Угроза нападения "вагнеровцев" на НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что находящиеся на территории Беларуси российские наемники ЧВК "Вагнер" переместились близко к границе его страны. Ранее о перемещении террористов к границе Польши проинформировал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Из — за провокации Беларуси Литва закрывает пункты пропуска на границе с РБ. Литва планирует закрыть два из шести пунктов пропуска.
Между тем, в Соединенных Штатах Америки заявили, что пока не видят конкретной угрозы на польско-белорусской границе.
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