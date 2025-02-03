Беларусь начинает проверку боеготовности войск: подробности

Основные практические действия будут проводиться во время учений и тренировок на полигонах и незнакомых участках местности.

В Вооруженных силах Беларуси начинается проверка боевой готовности. Министр обороны страны Виктор Хренин заявил об обстановке, обязывающей быть готовыми к обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

В рамках проверки боевой готовности белорусской армии будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению.

Личный состав, в частности, вызванные из запаса военнообязанные, должен выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

Сообщается, что основные практические действия будут проводиться во время проведения учений и тренировок разного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности.

Бойцы опробуют новые способы применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использовании средств радиоэлектронной борьбы.

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В Минобороны обратили внимание, что в рамках проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

"Учитывая особенности складывающейся обстановки, цели и задачи подготовки Вооруженных сил в текущем году, сегодня мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных сил", – заявил Хренин.

Он процитировал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "расслабляться нельзя".

"Обстановка обязывает нас держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми к тому, для чего предназначены Вооруженные силы, в случае необходимости – обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь", – высказался министр обороны.

Он заявил о задаче исключить шаблонность действий войск, создать условия, в которых необходимо быстро принимать нестандартные решения.

Напомним, в середине января белорусская армия провела учения резервистов вблизи границ Украины.