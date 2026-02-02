Беларусь нарушила воздушное пространство Польши: что говорят в Варшаве

Флаг Польши / © pixabay.com

В Польше в ночь на 2 февраля зафиксировано новое нарушение воздушного пространства страны воздушными шарами, которые двигались с территории Беларуси. Объекты попали в воздушное пространство Польши, однако они не представляли угрозы для гражданского авиасообщения или безопасности граждан. Масштабы этого инцидента были значительно меньше, чем в предыдущие ночи.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети X, на Институт изучения войны ISW.

«В ночь с 1 на 2 февраля 2026 года польские военные радиолокационные системы зафиксировали вхождение объектов, похожих на воздушные шары, в польское воздушное пространство. Масштабы белорусских гибридных инцидентов были значительно меньше по сравнению с предыдущими ночами», — сообщили в командовании.

«Сотрудничество между Вооруженными силами Польши и органами, ответственными за безопасность страны, позволяет быстро реагировать, находить объекты и задерживать лиц, причастных к этим инцидентам».

По данным ISW, Россия использует Беларусь как плацдарм для информационно-психологического и гибридного давления на страны НАТО.

«Беларусь, кажется, увеличивает количество и частоту запуска воздушных шаров в воздушное пространство Польши и Литвы. Польские и литовские органы фиксируют рекордные показатели этих инцидентов. ISW продолжает оценивать, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и, вероятно, использует эти нарушения воздушного пространства как часть своей операции „Фаза Ноль“ — информационно-психологической подготовки — для подготовки к возможной войне с НАТО в будущем.

Аналитики отмечают, что такие действия позволяют проверять противовоздушную оборону стран НАТО, тестировать скорость реагирования и подготовку сил, а также создавать психологическое давление на соседние государства.

Кроме того, по данным ISW, российские беспилотники были зафиксированы над военными аэродромами Германии:

«Несколько неизвестных беспилотников 1 февраля пролетели над военной инфраструктурой Германии, включая аэродром Иммельманн в Нижней Саксонии. Немецкие власти пока не идентифицировали, кто стоит за этими полетами, но ранее вероятным виновником считалась Россия», — говорится в сообщении.

В ISW также отмечают, что подобные действия Беларуси и России являются частью масштабной стратегии:

«Это не единичные инциденты, а часть комплексного плана России по информационно-психологической подготовке к возможной войне с НАТО, с проверкой реакции и готовности союзников», — говорится в сводке.

Отмечается, что последний случай нарушения воздушного пространства Польши подтверждает, что Россия и Беларусь продолжают усиливать свои гибридные операции против стран Европы, одновременно готовя инфраструктуру и разведданные для будущих действий на случай военного конфликта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 28 января воздушное пространство Польши нарушили неизвестные объекты, которые двигались со стороны Беларуси.