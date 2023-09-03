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Беларусь обвинила Польшу в нарушении границы вертолетом: что говорят в ГПСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Беларусь обвинила Польшу в нарушении границы вертолетом: что говорят в ГПСУ

Польский вертолет / Фото: Associated Press

Пока через границу Беларуси мигранты попадают в страны ЕС, Лукашенко обвиняет в этом Запад.

Украинские пограничники не исключают, что инцидент с вертолетом Польши, якобы нарушивший границу Беларуси, может быть провокацией со стороны РБ.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Примечательно, что Беларусь постоянно нагнетает или манипулирует по разным направлениям границы и со странами, которыми она граничит. Надо быть внимательными к тому, что говорит Беларусь, обвиняя разные страны", — подчеркнул он.

Демченко подчеркнул, что именно со стороны Беларуси мигранты пытаются пересечь границу Польши и других стран ЕС.

Напомним, белорусский мониторинговый канал "Гаюн" назвал две версии, почему польский вертолет мог пересечь границу Беларуси.

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Дата публикации
Просмотры
270
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