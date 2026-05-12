Беларусь объявляет "точечную мобилизацию": есть ли опасность для Украины

Угрозы Лукашенко о мобилизации являются лишь информационным пузырем

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова пытается держать соседей в напряжении. Недавно он сделал ряд резких заявлений о модернизации собственной армии и введении так называемой «точечной мобилизации». Однако украинцам не стоит воспринимать эту очередную порцию угроз слишком серьезно.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Игра на нервах для удовольствия Путина

Как пояснил Коваленко, все эти воинственные речи белорусского диктатора — это не реальная подготовка к боевым действиям, а только старательная отработка информационной повестки, которую ему спускают из Москвы.

«Человек отрабатывает информационную повестку россиян, чтобы Путин был счастлив. Не больше», — подчеркнул чиновник СНБО.

Он также заверил, что Силы обороны Украины удерживают ситуацию на северной границе под жестким контролем. В случае возникновения наименьшей реальной угрозы, наша разведка мгновенно ее зафиксирует.

«Если будет угроза, Украина ее увидит и Лукашенко уже пожалеет. Думаю, он это знает», — резюмировал Коваленко.

Напомним, Лукашенко объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая проведение специальных наземных операций. С этой целью он анонсировал точечную мобилизацию воинских частей, чтобы подготовить вооруженные силы к войне, которой он якобы надеется избежать.

По его словам, такой новый подход означает отказ от эпизодических обширных учений в пользу ротационной системы. Различные воинские части будут поочередно призываться на военное собрание, что позволит держать армию в состоянии постоянной готовности без объявления полномасштабной мобилизации.

В то же время, белорусский диктатор заявил о необходимости перевооружения армии и оснащения ее самой современной техникой. Он подчеркнул, что военные обязаны иметь оружие, с которым умеют обращаться, и обязательно учитывать особенности территории Беларуси как потенциального театра боевых действий.

Отдельно Лукашенко высказался о современных конфликтах, убеждая, что одних авиаударов и ракетных атак недостаточно для победы. В качестве примера он привел вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, подчеркнув, что без эффективной наземной операции добиться успеха невозможно.

