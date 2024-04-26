"Все силы и средства, которые есть": Беларусь готова помогать странам-союзникам в войне - обновленная доктрина

В военной доктрине также идет речь и об Украине.

Беларусь закрепила в военной доктрине оказание помощи союзникам. Речь идет об отправке военных.

Об этом свидетельствует обновленная военная доктрина Беларуси.

"Беларусь считает возможным предоставление военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности, направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", — свидетельствует документ.

Также Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в его распоряжении".

Более того, в документе сказано о том, что Беларусь будет готова оказать любую помощь, включая военную, страну-члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине, тем самым создав на ближайшую перспективу "очаг напряженности у границ Беларуси".

"Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", — говорится в документе.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко во время выступления на VII Всебелорусском народном собрании пригрозил "апокалипсисом", заявив, что РФ использует весь имеющийся арсенал в случае угрозы ракетных ударов по ее территории.

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