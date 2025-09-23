ТСН в социальных сетях

Беларусь оказывается в центре геополитических игр между США и Россией: как ее используют

Эксперт Вадим Денисенко объясняет, как ядерное оружие может стать частью договоренностей между Путиным и Трампом, и как Беларусь стала инструментом в этой опасной игре.

Беларусь

Беларусь / © ТСН.ua

Беларусь снова оказывается в центре геополитических игр между США и Россией. За кулисами возможной ядерной эскалации — кулуарные договоренности, которые могут сыграть в пользу как Путина, так и Трампа.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко.

Что касается ядерного оружия, то политолог считает, что ситуация здесь несколько сложнее. Она является частью договоренностей между Россией и США, точнее между Путиным и Трампом, достигнутыми на Аляске.

«В чем суть? Путин заявил, что готов к новому размещению ракет средней дальности, но отсрочил этот процесс на год. То есть предложение от россиян к Трампу заключалось в следующем: мы имитируем определенную эскалацию ядерного противостояния, потом садимся за стол переговоров, договариваемся о ее прекращении, и возникает ситуация, когда не увеличивая или не уменьшая количество ядерных боеголовок, можно заявить, что Трамп остановил не только семь войн, но и потенциальную ядерную войну, которая могла бы произойти в ближайшее время. В обмен на это, вероятно, поднимаются вопросы снятия санкций с Российской Федерации и усиления давления на Украину с целью ее выхода с Донбасса», — подчеркнул он.

Поэтому все эти истории, которые мы наблюдаем вокруг ядерного оружия, по мнению Денисенко, следует рассматривать именно с этой точки зрения.

По словам политолога, для Украины очень важно в этом контексте потепление отношений между США и Беларусью. Очевидно, это часть той же договоренности, согласно которой россияне не размещают ядерное оружие на территории Беларуси, а США демонстрируют определенное потепление в отношениях.

«Обе стороны уже сделали первые пробные шаги. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем возможно проведение консультаций, и это направление, к сожалению, может иметь положительные перспективы для России — в том смысле, что для Трампа это выгодная история, когда ничего не делая, он может заявить, что остановил ядерную войну», — отметил Денисенко.

Напомним, Россия завершила военные учения «Запад-2025» в Беларуси, после чего вывела оттуда свои войска.

