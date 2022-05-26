Беларусь передаст России оружие и военную технику для войны против Украины: военный эксперт назвал признаки

Беларусь передаст России оружие и военную технику для войны против Украины: военный эксперт назвал признаки

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постарается не вступить в войну России против Украины. Однако помочь РФ военной техникой и оружием он может.

Во время военных учений, которые начнутся в Беларуси, могут снять с длительного хранения военную технику и после ремонта передать российской армии.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "ТСН" на телеканале "1+1".

"Думаю, что белорусский глава самопровозглашенный будет тянуть время и делать все, чтобы не вступить в эту войну. Почему? Потому что чем дальше она продолжается, тем больше растет недовольство среди гражданского населения и, в том числе, среди военных", — пояснил военный эксперт.

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"А вот помочь Российской Федерации оружием – здесь, я думаю, что он может", – заметил Жданов.

Он добавил, что будущие белорусские военные учения предполагают снятие техники с долгосрочного хранения, ее обкатку и испытания.

"Дело в том, если Беларусь снимает технику и не разворачивает войска, не мобилизует ту часть военнослужащих, которая должна на этой технике работать, значит можно сделать вывод, что ее готовят к передаче. И здесь вопрос – какую технику передадут: из боевого состава армии Беларуси, а долговременного примут в состав армии Беларуси? Или наоборот – просто с длительного хранения отремонтируют, проверят и передадут вооруженным силам Российской Федерации? Думаю, такое событие нужно ожидать", – рассказал военный эксперт.

Напомним, накануне премьер Беларуси Роман Головченко признался в том, что белорусское оружие востребовано "для нужд России" и государства имеют общие программы, над которыми сегодня интенсивно работают.

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