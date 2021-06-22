Беларусь планирует меры по странам, которые ввели новые санкции — премьер страны Головченко

Соединенные Штаты и ЕС ввели новые санкции против юридических лиц и 16 граждан Беларуси.

Беларусь ответит мерами странам, которые ввели новые санкции против граждан и предприятий.

Об этом 22 июня заявил премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали", — отметил белорусский премьер Головченко, слова которого комментирует агентство БелТА.

"Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", — отметил глава правительства Беларуси.

Напомним, США вслед за ЕС ввели новые санкции против Беларуси. Под ограничения попали, в частности, КГБ и внутренние войска.

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