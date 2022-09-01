Беларусь планирует военные учения, на которых может отработать захват части Украины – Генштаб ВСУ

В Беларуси планируют военные учения, на которых могут провести тренировку "освобождения" территорий. Речь может идти о захвате части приграничных областей Украины.

В учениях примут участие российские военные и бойцы стран ОДКБ. Там также будет задействовано подразделение западного оперативного командования Беларуси.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 1 сентября.

Дата командно-штабных учений – 8-14 сентября.

"Основное внимание, вероятно, будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление с освобождением территории, временно захваченной противником. Особенностями данного обучения является следующее: впервые отрабатывается вопрос освобождения временно оккупированных территорий, проведение контрнаступления и выход на государственную границу", — объяснил представитель Генштаба ВСУ.

Он уточнил, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства.

"Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей", – сказал Громов.

Он добавил, что такие планы соответствуют концепции совместных действий так называемого Союзного государства (Россия и Беларусь) на украинском направлении. В то же время ВСУ готовы к любым вариантам развития событий.

Представитель Генштаба также подчеркнул, что вероятность наступления с территории Беларуси остается низкой.

Напомним, мониторинговая группа зафиксировала, что тренировочная зона белорусской авиации сместилась гораздо ближе к границе с Украиной.

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