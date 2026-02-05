- Дата публикации
Беларусь погрузилась в блэкаут после приказа Лукашенко: в чем дело (видео)
Пока жители Минска жалуются на опасность на дорогах, пропагандисты призывают «заниматься любовью» вместо прогулок по освещенному городу.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился радикально сократить уличное освещение в стране, заявив, что лишние расходы на электроэнергию «приведут страну к войне». Сразу после совещания 4 февраля чиновники выключили фонари в Минске, заставив горожан добираться домой в полной темноте.
Об этом сообщает «Наша Ніва».
Отключение света в Минске
Минчане не поддержали инициативу по экономии электроэнергии и массово пожаловались в соцсетях: после захода солнца около 18:00 уличное освещение так и не включили, из-за чего людям пришлось возвращаться домой «на ощупь».
Идея устроить блэкаут прозвучала лично от Лукашенко во время совещания, посвященного развитию Витебской области. Самопровозглашенный президент заявил, что уличное освещение выключают слишком поздно, а включают слишком рано — в то время, когда на улице и без того достаточно светло.
«Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Сетуйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят», — возмутился он.
Лукашенко пугает войной, если не экономить свет
По убеждению Лукашенко, лишние пять часов освещения на улицах являются серьезной проблемой для страны, а отсутствие экономии может привести Беларусь «к войне».
«Вы обалдели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Ну, так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Вам в штурмовых отрядах придется», — добавил он.
В итоге в Беларуси таки ввели блэкаут. Уличный свет появился, но уже после часа пик — когда большинство жителей Минска добрались домой, ориентируясь только на фары автомобилей.
"Еду по городу, темнота, как в лесу. Во дворах темнота. В подъезд, чтобы попасть, надо светить фонариком на кнопки в домофон… Для чего такая экономия? Лечить людей после ДТП, сбитых пешеходов, травм от падения в темных дворах может стать дороже, разве нет?» — делятся впечатлениями горожане.
На фоне возмущения жителей главный пропагандист режима Лукашенко Григорий Азаренок, находясь в ярко освещенной студии, наоборот, выразил удовлетворение изменениями, заявив, что Минск больше не напоминает Лас-Вегас.
"Теперь у нас не Лас-Вегас, теперь и нормально, и хорошо. Больше душевности теперь, праведности. В конце концов, вечером дома любовью надо заниматься», — высказался он.
К слову, 3 февраля российский Белгород снова остался без электроэнергии после масштабной воздушной атаки. Власти подтвердили ракетный удар и серьезные повреждения объекта энергетической инфраструктуры, в то же время местные жители сообщали о работе дронов. Обесточивание повлекло остановку насосных станций водоканала, что оставило город еще и без воды.