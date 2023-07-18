Беларусь похищает тысячи украинских детей и устраивает им "перевоспитание" – The Telegraph

Похищенных детей размещают в лагерях и санаториях, где прославляют Путина и желают смерти Зеленскому и Байдену.

В Беларусь было принудительно вывезено около 2150 украинских детей с сентября 2022 года, где им проводят принудительное "перевоспитание".

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, с сентября 2022 года в Беларусь были вывезены около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет. К осени количество ввозимых из Украины детей может возрасти до 3000.

Детей размещают в санатории "Острошицкий городок", центре "Зубренок" и лагере "Дубрава" в Минской области, а также в лагере "Золотые пески" в Гомельской области.

Авторы материала напоминают, что в таких же лагерях в России с детьми проводили принудительное "перевоспитание", били за непослушание и настраивали против Украины. Были случаи, когда украинских детей заставляли проходить военную подготовку.

Издание также выложило видео, снятое в белорусском санатории "Дубрава". На ролике белорусские певицы Груздевы выступают перед украинскими детьми и желают "сдохнуть" президентам США и Украины Джо Байдену и Владимиру Зеленскому. Певицы также желают, чтобы "Путин преуспел и взял под контроль всю Украину".

В статье отмечается – Международному уголовному суду были переданы доказательства, связывающие принудительный вывоз украинских детей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и другими чиновниками страны. Соответствующие документы в МКС передала белорусская оппозиционная группа "Национальное антикризисное управление". Там заявили, что Лукашенко "является основным виновником насильственного перемещения этих детей в Беларусь" и "непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов".

Заметим, по информации юриста киевского Регионального центра прав человека Екатерины Рашевской, с марта 2023 года всего за два месяца с оккупированных территорий Украины в "лагеря перевоспитания" в Крыму, России и Беларуси был вывезен 4441 ребенок. Юрист отметила, что "это далеко не окончательная цифра".

Похищение россиянами украинских детей

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Напомним, в марте 2023 года министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что россияне похитили и вывезли из Украины 4390 детей, являющихся сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки. Кроме того, враг депортировал с оккупированных территорий 16 207 украинских детей.

В том же месяце МКС в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей.

В апреле ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей на территорию России.

В июле глава Международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин заявил, что за годы оккупации и войны (с 2014 года) россияне вывезли из Украины 700 тыс. детей.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мурашки по коже! До слез! Детей вернули маме после полутора лет в России!"

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