Беларусь показала дешевую крылатую ракету: при чем здесь РФ и война

Крылатая ракета LCCM Mk2 / © Defence express

Реклама

Компания E-System Solutions на выставке в Дубае (ОАЭ) с 17 по 21 ноября представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Эта компания-производитель заявлена как «белорусско-эмиратская».

Об этом пишет Defense Express.

По имеющимся фото в сети можно подробно рассмотреть логотип компании и найти ее аккаунт на LinkedIn (где фактически нет никаких деталей, но есть пять связанных с ней аккаунтов, из которых четыре — специалисты из ОАЭ и еще один — из Соединенных Штатов). Ее сайт по состоянию на время написания материала не работает — утверждается, что «проводятся плановые технические работы.

Реклама

В то же время, один из российских пропагандистских ресурсов компания E-System Solutions позиционируется как «недавно основанная специалистами из Беларуси и ОАЭ» и «до сих пор не демонстрировавшая заметных успехов».

Ранее в этом году была новость о том, что белорусская компания с тем же названием показала макет зенитного ракетного комплекса «Бук-МБ2К» и вполне вероятно, что речь идет об одной и той же компании.

Эксперты издания предполагают, что ракета LCCM Mk2 создана с учетом опыта «украинского театра военных действий». Не исключено, что в ее разработку привлекали российских специалистов. А публичную демонстрацию можно объяснить желанием России «откреститься» — мол, это общая белорусско-эмиратская разработка и РФ здесь ни при чем.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о завершении войны в Украине.