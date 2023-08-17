Беларусь получила от России боевые вертолеты Ми-35: есть ли опасность для Украины

Россия передала на вооружение белорусской армии ударные вертолеты Ми-35.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в четверг, 17 августа.

"Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, поступивших на вооружение в белорусскую армию. Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией", — говорится в заявлении.

О каком количестве единиц идет речь – неизвестно.

Ударный вертолет Ми-35: основные характеристики

По открытым данным,Ми-35М – российский транспортно-боевой вертолет. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и наружной подвеске.

Основные характеристики:

Экипаж: 2 (3)

2 (3) Пассажировместимость: 8

8 Грузоподъемность: 2400 кг

2400 кг Длина: 17,49 м

17,49 м Высота: 4,16 м

4,16 м Максимальная скорость: 300 км/ч

300 км/ч Боевой радиус: 450 км

450 км Перегонная дальность: до 1000 км с подвесными баками.

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