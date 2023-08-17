Беларусь получила от России боевые вертолеты Ми-35: есть ли опасность для Украины

Ми-35М – российский транспортно-боевой вертолет.
Россия передала на вооружение белорусской армии ударные вертолеты Ми-35.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в четверг, 17 августа.
"Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, поступивших на вооружение в белорусскую армию. Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией", — говорится в заявлении.
О каком количестве единиц идет речь – неизвестно.
Ударный вертолет Ми-35: основные характеристики
По открытым данным,Ми-35М – российский транспортно-боевой вертолет. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и наружной подвеске.
Основные характеристики:
- Экипаж: 2 (3)
- Пассажировместимость: 8
- Грузоподъемность: 2400 кг
- Длина: 17,49 м
- Высота: 4,16 м
- Максимальная скорость: 300 км/ч
- Боевой радиус: 450 км
- Перегонная дальность: до 1000 км с подвесными баками.
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