Беларусь потратит на оборону рекордные более миллиарда долларов: это по $270 дол. из каждого белоруса

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко планирует потратить на национальную оборону 1,1396 млрд дол. в 2023 году.

Об этом сообщает белорусский оппозиционный Telegram-канал "МотолькоПомоги" со ссылкой на проект белорусского бюджета на 2023 год.

Большинство этих денег будет направлено именно на оборону и вооруженные силы Беларуси – 1,054 млрд. дол. Так, рост расходов на оборону по сравнению с 2022 годом может составить 55,4%.

"Сразу отметим, что расходы на оборону повышались и раньше, но: 1. Они не увеличивались так сильно из года в год; 2. В долларовом эквиваленте повышения были заметны из-за роста курса USD. То есть в рублях расходы росли, а в долларах оставались такими же, а то и вовсе были меньше", – объяснили авторы.

Они также оценили, что на содержание армии РБ каждый налогоплательщик уплатит по 271,65 дол. В пересчете на каждого военнослужащего это выходит по 17 532 дол.

Информация "МотолькоПомощи"

Напомним, по недавним подсчетам Forbes Россия потратила на войну против Украины уже около 82 млрд долл., что составляет четверть доходов страна-агрессора за 2021 год.

Заметим, Россия дальше перекидывает в Беларусь вооружение и технику. Так, 28 ноября туда было переброшено не менее 15 ракетных комплексов "Тор-М2".

События на фронте, наступление со стороны Беларуси и мобилизация в России Александр Мусиенко

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